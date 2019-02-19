القبض على عريس متلبس بهذا الفعل بالصافية….

شهاب محمد - الخرطوم - زواج الخليج 365: ضبطت مباحث فرعية بحري عريساً استولى على (1850) دولارا أمريكيا و(1000) ريال سعودي بجانب (20.000) جنيه، من منزل قريبه بحي الصافية.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الشرطة تلقت بلاغاً بسرقة الأموال، فكونت فريقاً بقيادة الملازم “أحمد بابكر” زار المنزل ومن خلال المعاينة الأولية وطريقة السرقة، توصل الفريق إلى السرقة داخلية، وعلى هذا الأساس كثف البحث والتحري ونجح في القبض على أحد أقرباء الشاكي بحي شمبات، فأقر بسرقة الأموال من دولاب بغرفة الشاكي، وكشف المتهم أنه اشترى شيلة زواجه وبعض المستلزمات بجزء من الأموال، حيث دونت الشرطة بلاغاً بالسرقة ضده ونقلت الشيلة ووضعتها معروضات في البلاغ بالقسم تمهيداً لمحاكمته.

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