المرافعات النهائية في قضية مقتل زوجة ترزي المشاهير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حدد قاضي محكمة جنايات أم درمان وسط “إبراهيم إسماعيل” أمس (الاثنين) جلسة نهاية الشهر الجاري للفصل في طلب دفع به الاتهام لسماع ثلاثة أطباء شرعيين لمضاهاة ما قدم من بينات حول عضة المجني عليها للمتهمة، في قضية مقتل زوجة مهدي الشريف.

وبحسب الاتهام، فإن رجل الأعمال مهدي الشريف كان قد أخطر شرطة المهندسين بأن زوجته آمنة الشريف قد توفيت في ظروف غامضة مع فقدانه مبلغ (150)، حيث دونت الشرطة بلاغاً وأوقفت زوجة ابنها وشقيقتها، بتهم القتل العمد والتستر والسرقة.

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