ابحثوا عن المدمرين بعيدا عن مجلس المريخ.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[كتبنا بالامس عن بسالة اللاعب المريخي واشدنا بالروح القتالية التي ادوا بها امام المولودية حتي توجوا حهودهم بالتاهل لدور الاربعة من كاس زايد للاندية ابطال العرب وتطرقنا للاستراتيجية الفنية التي انتهجها “الزلفاني” في التعامل مع كل مباراة في هذه البطولة متوجا جهده بقيادة الفريق لتلك المرحلة من البطولة العربية لكننا لم نتناول الجهد الخرافي الذي بذله مجلس الادارة في تهيئة الاجواء للاعبين وقدرته في ادارة شئون النادي بتلك الصورة التي جعلت المريخ مصد فخر لكل مريخي.

[من حق قادة المجلس بقيادة “قريش” و”احمد مختار” و”اسد” و”عمر محمد عبد الله” و”الكندو” وعبد الرحيم بدر الدين” وغيرهم من الجنود الذين تحملوا المسؤولية في ظروف بالغة التعقيد أن نقول لهم (أحسنتم) وانتم تقدمون الغالي والنفيس من اجل مواصلة الزعيم لمشواره العربي .

[نبارك لكم تلك النتائح الطيبة لانكم تحملتم ما فشل في تحلمه الاخرين.

[لم تثنيكم الحملات المنظمة ضدكم عن مواصلة مشوار النجاح الذي لا يحتاج لمن يقيمّه بعد أن واصل الزعيم مشواره العربي من فوز الي انتصار مقصيا افضل الاندية.

[وصل المريخ الي المربع الذهبي من كاس زايد فماذا يقول من راهن علي وداعه للبطولة من دورها الاول؟!

[اضحي الزعيم احد الاندية العربية التي تهاب الفرق نزالها فهل يصدق احد ان مجلس قريش جاء من اجل تدمير المريخ؟!

[ان كان “قريش” ورفاقه يدمرون المريخ فمرحبا بالدمار والخراب ونتمني ان يطول أمد هذا المجلس الذي ردّ بيانا بالعمل علي كل الذين سعوا لضرب استقرارالمريخ .

[من يعتقدون ان جمهور الصفوة يمكن ان ينسي كتابات اعداء المريخ التي شككت في ولاء قادة المجلس فانهم واهمون خاصة وقد تكشفت الحقائق بوضوح وهاهو الجمهور المريخي يميّز ما بين (الحق) والباطل.

[من حق “قريش” و”مختار” و”اسد” وبقية العقد النضيد من قادة المجلس المريخي ان نقول لهم لقد كنتم جنودا تدافع عن المريخ بالمقل والارواح.

[من حق هؤلاء علينا ان نصنع لهم التماثيل نظير ما تحملوه من نقد لم يكن من اجل مصلحة المريخ بقدرما كان الهدف منه واضح لكل ذي بصيرة.

[التحية لهؤلاء المريخاب الشرفاء الذين لم تثنيهم الشتائم عن مواصلة المشوار .

[هؤلاء هم قادة مجلس النجاح فابحثوا عن المدمرين في مكان اخر بعيدا عن مجلس المريخ.