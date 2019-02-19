الكوكي تاااااااني ….!!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• هناك العديد من الاسئلة تدور في أذهان الاهلة عقب تعيين الكوكي والجنرال في الجهاز الفني للهلال.

• لعل أبرز تلك الاسئلة هل بإستطاعة الثنائي اجراء اصلاحات عاجلة وسط صفوف الفريق حتي يعود للتألق وينجح في تحقيق نتيجة ايجابية امام زيسكو.

• كما ان الوقت لن يسعف الثنائي في اصلاح ما أفسده الزعفوري .. وهنا دور سؤال آخر هل بالفعل سيعود الزعفوري مدربا للياقة من جديد.

• من جهتي أوجه سؤال الي مجلس الادارة .. لماذا عاد الكوكي بعد ان لم يحقق النجاح مع الهلال .. وجماهير الازرق قالت كلمتها في هذا المدرب.

• وهناك سابقة هروبه من تدريب الهلال في توقيت صعب للغاية من اجل التعاقد مع أحد الاندية التونسية

• كما اعتبره ليس مدربا للمرحلة القادمة .. والتي تتطلب مدرب يستطيع تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة .. وهذه المواصفات غير متوفرة في الكوكي.

• يظل الوضع في الهلال غير مبشر اطلاقا .. بعد ان كان الجميع يتوقع اختيار المدرب الافضل.

• ورغم كل شي لم نفقد الامل في فرسان الازرق في تحدي الظروف والفوز على زيسكو العنيد واقتلاع نقاط غالية على ارضه ووسط جماهيره.

(صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.

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