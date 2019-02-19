القنصل حازم مصطفى: دعمي للمريخ لن يتوقف.. وإذا مشكلة الغربال مالية فالحل عندي

أعرب سعادة القنصل حازم مصطفى محمد ابراهيم قطب المريخ الداعم عن سعادته الكبيرة بكل المبادرات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة وأظهرت معدن رجال المريخ الذين تدافعوا من أجل الفريق وقدموا المساهمات، وتبنوا المبادرات الكبيرة، وساهموا في استقرار المريخ ووصله لهذه المرحلة، قائلاً ما يحدث في مجتمع المريخ من ترابط وإحياء مبادرات ومساهمات ومشاركات حتى في رسوم القضايا وحل كثير من المشاكل ومبادرة نفرة الجار كلها تؤكد أن المريخ بخير وأن كل أبناء المريخ يساهمون بشكل ولا ينتظرون أحداً بل يسارعون في حل المشاكل ويتصدون لها مهما كلف الثمن، مؤكداً أن ما قدمه للمريخ هو قليل من كثير وأضاف: أنا ابن المريخ ولست بعيداً عن المريخ وترعرعت في أسرة مريخية، وفي بادرة متوقعة كشف قطب المريخ والداعم سعادة القنصل حازم مصطفى محمد ابراهيم حسب صحيفة الصدى، عن تكفله بإعادة قيد مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن “الغربال” في كشوفات المريخ ومواصلته مع الفريق، إذا كانت رغبة اللاعب هي البقاء في المريخ، وإن لم يكن لديه أسباب أخرى، وأضاف: محمد عبد الرحمن قدم مستويات مميزة مع زملائه وساهم مع رفاقه في الوصول لهذه المرحلة من كأس زايد للأندية الأبطال العربية، لافتاً إلى الفريق يمضي بثبات حتى على المستوى المحلي ويتصدر مجموعته، مؤكداً أن بقاء المهاجم القناص وهداف العرب في نسخة البطولة العربية الحالية هو التزام شخصي إلا إذا كان محمد عبد الرحمن يرغب في الرحيل بسبب لآخر غير التقييم المالي المناسب.

وأعلن سعادة القنصل أنه سيتكفل بصفقة إعادة “القولدن بوي” إذا أراد المواصلة ولم يكن لديه أسباب أخرى غير المال، وأشاد حازم بالأدوار الكبيرة التي لعبها جكسا برفقة زملائه في الاستحقاقات وساهم بشكل كبير في النتائج الإيجابية التي حققها المريخ في المحفل العربي والدوري الممتاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)