قصة حزينة.. العملة الجديدة فئة مائة جنيه تتسبب في فصل كمساري “صغير” عن العمل وموقف جميل يعيده ويجعله يذرف الدموع

نشر ناشط سوداني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الاثنين قصة حزينة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وبحسب ما نقل من صاحب القصة التي جاءت نهايتها سعيدة للغاية, فقد حكى الشاب قائلاً: ( تقريبا قبل اسبوع وانا طالع المساء من السوق ركبت حافلة وسعر التذكرة 3ج المهم الكمساري طفل عمره ما بين 16 او15 سنة المهم طقطق أديتو 10ج وقام رجع لي الباقي وبعد وصلت محطتي خشيت اتصالات عشان اشيل كرت اريبا المهم أديت بتاع الاتصالات 10ج ف قام قال لي بي 11ج الكرت أتذكرت باقي الكمساري قمت طلع القروش لقيتهم 105ج المائة الجديده معاها خمسه جنيه عرفت انو الطفل دقس أو ما شاف أو ما عرف أو اتلخبط بين الاتنين جنيه وبين المائة.

وتابع الشاب حديثه: (بس بقيت افكر كيف يكون اتصرف في حق الفردة دي يمكن يكون بعول اسره طيب ممكن يكون السواق طلعو حرامي طيب ممكن يخصم منو يوم صراحة الموضوع بقي في بالي والله وبقيت افكر في اكتر من اللزوم والله شلت الميه جنيه وفرزتها من قروشي في الجزلان علي جنبه وقبل نص ساعه كنت في المنطقة الصناعية عندي عربيه من يوم الخميس في الورشة المهم جيت وطلعت والموضوع من الصباح في بالي وكل دقيقة اتذكر الموضوع).

وواصل الشاب سرده للقصة قائلاً: (عندي صديق قريب لي المنطقة قلت امشي بي رجولي ساي وملامح وش الطفل في بالي والله فجأة لمحت الطفل في حافله غير الحافلة الكان فيها عمري ما بعرف اصفر والله العظيم لقيت نفسي بصفر بي أعلي صوت عاين رفعت يدي وقلت ليهو أقيف السواق افتكرني ماشي العربي ف قام وقف وصلت سلمت عليهو ف اندهش قال لي عربي قلت ليهو اي مكان ياخ وضحكت .

قلت الحمدلله كميه من الركاب بعاينو فيني بي استغراب قربتا لي نفق جامعه السودان قلت ليهو قبل فتره أسبوع انت فقدت شنو قال لي فقدت شغل وربنا رزقني بي شغل احسن قلت ليهو بي سبب شنو قال لي السواق قال لي انت حرامي وكل مره الفردة ناقصه وانا والله بشيل من كل الناس ما بخلي زول وحتي القروش ما قاعد اكل منها قمت طلعت ليهو الميه جنيه قال لي ما عندي فكه قلت ليهو لا دي حقتك قالي لا لا والله ما حقتي قلت ليهو انت قبل فتره أسبوع او اقل رجعت لي باقي عشره جنيه 105 أنا كنت راكب معاك من………… الخ)

وختم قصته وبحسب موقع النيلين التي وجدت تفاعل كبيراً: (الولد من الفرحة لما قعد يبكي والله حاجات بسيطه بتسعد الناس دي والله وبالرغم من انو القروش حقتو بي بكي عشان اتخصمت منو وانطرد من الشغل بس ربنا جاب ليهو حقو راجع ف ما قدر يعبر ف قام بكي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)