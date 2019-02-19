كشف مصادر برلمانية عن تقديم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله “قوش”، تنويراً شاملاً للبرلمان بعد غدٍ “الأربعاء” حول الاحتجاجات التي يشدها السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي.
وأشار المصدر إلى أن تنوير مدير جهاز الأمن بالبرلمان يختصر على لجنة قيادة المجلس الوطني التي تضم الرئيس ونوابه الثلاث ورؤساء اللجان الدائمة الـ”14″ فضلاً عن رؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الامن يقدم تنويراً للبرلمان حول الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.