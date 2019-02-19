المريخ ينشد الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام المورد

يسعى المريخ للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في مرحلة المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز عندما يستضيف الموردة مساء اليوم على ملعبه بام درمان ضمن الجولة 12 لفرق المجموعة الأولى.
يدخل الأحمر المباراة برصيد 24 نقطة وكان حسم تأهله مبكراً لدوري النخبة ويسعى في مباراة اليوم للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم حيث خاض الفريق 11 مباراة في المسابقة فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات امام الخرطوم الوطني واهلي الخرطوم واهلي مروي.
ويسعى الاحمر كذلك للاستفادة من المباراة باعتبارها تأتي ضمن تحضيراته لمواجهة النجم الساحلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي كأس زايد.
أما الطرف الثاني في المباراة فريق الموردة فله 17 ويطمح لتحقيق الفوز على المريخ اليوم وخطف بطاقة الترشح لدوري النخبة.
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