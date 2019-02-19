مباراتان في الدرجة الوسيطة اليوم

تُقام عصر ومساء اليوم مباراتان ضمن الجولة الخامسة بالدورة الثانية للدرجة الوسيطة. بإستاد دنقلا عصراً يلتقي ارتدي مع أهلي عطبرة، لأرتدي ثماني نقاط بالوفز على المتمة شندي وأهلي عطبرة في الدورة الأولى والتعادل أمام النيل حلفا والميرغني كسلا والخسارة أمام كوبر في الدورتين ومريخ بورتسودان والنيل حلفا. أما أهلي عطبرة فله 14 نقطة بالفوز على مريخ بورتسودان والمتمة شندي والنيل حلفا في الدورة الثانية وكوبر الخرطوم والتعادل أام الميرغني في الدورة الثانية والنيل حلفا في الدورة الأولى والخسارة أمام كوبر وارتدي دنقلا والميرغني كسلا وارتدي دنقلا. المباراة الثانية يشهدها إستاد الخرطوم ليلاً وتجمع كوبر البحراوي والنيل حلفا، يدخل كوبر المباراة برصيد 22 نقطة في الصدارة بالفوز على أهلي عطبرة وارتدي دنقلا ومريخ بورتسودان ذهاباً واياباً والمتمة شندي ذهاباً وإياباً والتعادل أمام الميرغني والخسارة أمام النيل حلفا وأهلي عطبرة. ويخوض المباراة لأداء الواجب بعد أن حسم تأهله منذ الجولة الماضية، أما النيل فيخوض المباراة برصيد 15 نقطة بالفوز على مريخ بورتسودان وكوبر في الدورة الأولى والمتمة شندي وارتدي دنقلا والتعادل أمام ارتدي في الدورة الثانية وأهلي عطبرة والخسارة أمام مريخ بورتسودان في الدورة الثانية.

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