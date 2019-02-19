الهلال يعيد الكوكي مدربا للفريق

اعلن نادي الهلال صباح اليوم الثلاثاء عن عودة مدربه السابق نبيل الكوكي مدربا للفريق خلفا للتونسي ايراد الزعفوري الذي اقيل عقب الخسارة من ناكانا الزامبي.

وحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لنادي الهلال فان الكوكي سيصل زامبيا خلال ساعات للاشراف على تدريبات الفريق قبل مواجهة زيسكو في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكاس الاتحاد الافريقي.

وسيكون صلاح ادم مدربا عاما لفريق الهلال بعد ان اكمل الهلال الاتفاق معه.

وانهى الكوكي اتفاقه بالتراضي مع نادي المحرق البحريني للعمل بنادي الهلال.

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