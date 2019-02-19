تنظيم تجارة الحدود مع دولة تشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقعت وزارة الصناعة والتجارة، اتفاقية تجارة الحدود بين ولاية غرب دارفور ودولة تشاد، لتنظيم الممارسة التجارية.

وقالت مصادر لـ(السوداني) إن الجهات المختصة تفقدت كل المنافذ الجمركية بالمنطقة، وأضافت أن الاتفاقية ستعمل على ضبط الحركة التجارية عبر مفهوم الصادر والوارد، والوقوف على حجم البضائع الواردة وأنواعها وحجمها، من أجل إدخالها منظمة الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن التجارة ظلت مستمرة طيلة الفترات الماضية ولكن بدون تنظيم وضوابط .

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