رسمياً..نبيل الكوكي مدربا للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكوكي الخليج 365 : أصدر مجلس اداره نادي الهلال قرارا بتعيين التونسي نبيل الكوكي مديرا فنيا للفريق بعد التفاوض والتعاقد معه لقياده الدفه الفنيه للهلال في الفتره القادمه،،بجانب الكوتش صلاح محمد ادم الذي تم تعينه مدربا عاما للفريق ،،هذا وسيصل الكوكي لزامبيا بعد ثلاث ساعات من الان ،،فيما سيصل صلاح ادم بعد ساعه واحده ،،ومن المقرر ان يشرف الجهاز الفني الجديد علي التمرين مساء هذا اليوم والذي طلب الكوكي ان يكون في السادسة مساء ،،اي ذات الميعاد الذي ستنطلق فيه مباراه الهلال امام زيسكو الزامبي.يذكر ان الكوكي كان مديرا فنيا للمحرق البحريني وفسخ عقده بالتراضي واكمل كافه مخالصاته لينخرط مع الهلال ،،الأمر الذي اخر اعلان تعاقد مع الازرق في الأيام الماضيه

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