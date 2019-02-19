ضبط مذيعة شهيرة بحوزتها مخدرات

علمت مصادر أن سلطات جبل أولياء ضبطت مذيعة شهيرة بفضائية واسعة الانتشار وبحوزتها مخدرات، وقالت المصادر أن المذيعة الشهيرة كانت برفقة رجل داخل سيارتها، تم ضبطهما عند تفتيش جبل أولياء وبحوزتها مخدرات، وحسب صحيفة مصادر فإن المذيعة أكدت أن المخدرات للتعاطي وليس الاتجار، وأقرت أنها تتعاطى المخدرات منذ نحو عامين فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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