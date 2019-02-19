شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة “أنصار الله” محمد عبد السلام عن استعدادهم لتنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة، واتهم الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الخطة.

وكتب عبد السلام في حسابه على “تويتر”، اليوم الاثنين: “وفقا لتفاهماتنا السابقة عبر ممثلينا في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وبعد حصول تقدم في التفاهم على إعادة الانتشار في المرحلة الأولى كان من المفترض أن يبدأ التنفيذ صباح يومنا هذا الاثنين وتهيأت قواتنا لتنفيذ إعادة الانتشار وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة جهوزيتها لذلك”.تابع عبد السلام: “إلا أنه ونتيجة لعودة الطرف الآخر إلى إثارة مواضيع أخرى خارج ما سبق الاتفاق عليه طلب منا رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مايكل (لوليسغارد) التريث حتى يستمر في محاولاته مع الطرف الآخر على أن نستلم منه إشارة وموعد البدء”.وأضاف المتحدث باسم انصار الله: “ما زال فريقنا ينتظر”.. “نأمل أن يتلقى فريقنا إشارة البدء هذا المساء حتى يتسنى لنا البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ابتداء من صباح الثلاثاء”.

كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله: ننتظر إشارة البدء لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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