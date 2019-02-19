محاكمة (63) شاباً وفتاة أوقفوا في تظاهرات بالخرطوم

عقد قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال “مصعب عبدالله” أمس (الإثنين) جلسة إجرائية في محاكمة (63) شاباً وفتاة بينهم طلاب بتهمة الإزعاج العام والإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة . كانت قد أوقفتهم السلطات الأمنية في تظاهرات سلمية تدعو لإٍسقاط النظام بالسوق العربي الخرطوم، ودونت ضدهم بلاغات بالقسم الشمالي . وحددت المحكمة وبحسب صحيفة السوداني، جلسات في الشهرين الجاري والمقبل للبدء في محاكمتهم وأمرت بإعلان بعض المتهمين الذين تغيبوا عن حضور جلسة أمس . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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