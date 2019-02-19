“التربية” تهدد بعقوبات ستطال مطلقي الشائعات بشأن امتحان الشهادة

هددت وزيرة التربية والتعليم مشاعر لدولب، بعقوبات رادعة ستطال مطلقي “الشائعات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الشهادة السودانية، واتخاذ إجراءات ضد كل من يضلل الرأي العام بنشر معلومات خاطئة .

وكشفت الدولب في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، عن تعيين وكيل الوزارة ناطقاً رسمياً للشهادة السودانية، مؤكدة جاهزية الوزارة للامتحان وأن الإعداد لها تم بصورة ممتازة، وشددت على أن نقل الامتحانات سيتم بتأمين عالٍ، وأنه ليست هناك مشكلة غير الاستخدام السيئ للوسائط .

وكشفت عن أن الحكم ضد مطلق كشف الامتحان العام الماضي بالسجن (14) عاماً وإشراكه في دفع الخسائر التي بلغت (18) مليار جنيه، وأوضحت الدولب أن حالة الكشف استثنائية، وتمت معالجة الثغرات التي تؤدي لها .

مؤكدة وبحسب صحيفة السوداني، ثقة الوزارة في المعلم وأمانته وحفاظه على الامتحانات وأشارت إلى عمل لائحة لجلوس الطلاب الأجانب لأداء امتحان الشهادة السودانية وتأمين المراكز الداخلية والخارجية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)