الأمة القومي يطالب بمحاكمة علي عثمان محمد طه

قلل حزب الأمة القومي المعارض أمس، من تهديدات حكومية بملاحقة قوى( إعلان الحرية والتغيير) بتهمة الدعوة لاستخدام العنف. وكان وزير الدولة بالإعلام مأمون حسن قد أطلق تهديدات بملاحقة المنادين بإسقاط النظام.

وطالب الحزب في بيان، بدلاً من ملاحقة القوى السياسية الناشطة في ظل قانون الأحزاب السياسية وفقاً لصحيفة الانتباهة ، بإعمال سلطاتها لمحاكمة المواطن علي عثمان محمد طه (النائب الأول السابق للرئيس ) الذي توعد المتظاهرين السلمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)