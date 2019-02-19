1- محلية بحري:

يبدأ الموكب من تقاطع شارع الكنائس (مكان سقوط شهيد الوطن أبوبكر عثمان) ويتجه جنوباً إلى شارع البلدية ثم إلى محلية بحري.

2- محلية شرق النيل:

- شارع ١ الكلس

- سوق الجريف شرق

إلى محلية شرق النيل. 3- مواكب محلية الخرطوم:

- السوق الشعبي الخرطوم

- السوق المركزي

- أبو حمامة

في اتجاه محلية الخرطوم. 4- موكب أمبدة:

- ود البشير غرباً عبر شارع الردمية باتجاه الصهاريج

- سوق ليبيا شرقاً عبر شارع الردمية باتجاه الصهريج

- آخر محطة العاشرة جنوباً باتجاه الصهريج

- من سوق كرور شمالاً باتجاه المحلية 5- مواكب كرري:

- الرومي

- تقاطع شقلبان

- تقاطع المهداوي (الصلحابي)

جميعها في إتجاه محلية كرري. 6- مواكب أم درمان:

- مركز صحي الضو حجوج في شارع الاربعين

- المحطة الوسطى

- تقاطع ود درو

- محطة سراج

جميعها في إتجاه محلية أم درمان. 7- موكب الكلاكلة :

- سوق الوحدة

- سوق اللفة (عمارة الدهب)

- لفة صنقعت

جميعها في إتجاه محلية جبل أولياء. - تلتزم المواكب بالسلمية مع تأكيد إلتزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير. - تبدأ المواكب بالتحرك في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019. - ندعو الجميع إلى رفع اللافتات وإستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام. - نناشد جميع الثوار إلى توثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم. - سيقوم تجمع المهنيين بتوفير غرف طوارىء للمصابين والجرحى. قوى إعلان الحرية والتغيير

18 فبراير 2019 م

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين ينشر موجهات عامة لمواكب الثلاثاء 19 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.