رئيس الوزراء : لاتراجع عن تنفيذ عقد الشركة الفلبينية لتشغيل ميناء بورتسودان

اكد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وزير المالية والتخطيط الإقتصادي عدم التراجع عن الإتفاق الذي وقع مع الشركة الفلبينية لإدارة ميناء الحاويات ببورتسودان وأعلن التزام الحكومه بعدم تشريد اى عامل فى الموانى واكد عزم الحكومه فى تنفيذ الاتفاق الذى وقع مع الشركه الفلبينية.

وقال موسى خلال لقائه قادة ولاية البحر الاحمر بمدينة بورتسودان ان الموانى السودانية تحتاج إلى تطوير وتأهيل من واقع انها غير قادره بوضعها الراهن واضاف نحن نحتاج لقدرة تصدير 3 أضعاف فوق امكانياتها الحالية لذا جاءت فكرة طرح الميناء فى عطاء للتشغيل وقال إن الاستعانة بالاجنبى ليس فيه منقصه وأشار إلى انهم طرحوا وثيقه عبر استشارى عالمى وضع أسس العطاء ومن بعدها قدم عطاء مفتوح تقدمت فيه 10 شركات عالمية تمت التصفية إلى 4 شركات فوقع الخيار على الشركه الفلبينيه من واقع خطتها التى وضعتها فى حانب المال والادارة.

وأشار موسي إلى أن الاتفاق راعى ثلاثة عناصر اساسية وأمن عليها وهى مصلحة البلد ومصلحة العاملين ومصلحة المجتمع وقال إن اى انحراف عن الخطه والالتزام بما جاء فى الاتفاق سيتم فسخ العقد ولا يشترط ان تتم المده وأوضح إن دخل الموانى لا يتجاوز 5 مليون جنيه فى الشهر ولا يتجاوز المليون دولار فى السنه ونفى تماما ما يشاع بأن الموانى تورد للخزينه العامه حوالى ال 120 مليون دولار فى السنه وقال الفيصل فى الأرقام هو تقرير الموازنه المراجعه.