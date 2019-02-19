أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019م

- مجلس شورى الحركة الإسلامية يصدر بيانه الختامي

- فيصل يبحث مع مسئول أمريكي الحواربين البلدين

- الدرديري وسيريل يبحثان سير العلاقات السودانية الأمريكية

- الدخيرى ووزير الزراعة الاردني يبحثان التعاون المشترك

- وزارة التربية بولايةالخرطوم تكمل الاستعدادات للامتحانات

- وزير الخارجية يلتقي بالسكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات

- الدخيري يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية الأردنية

- والي الشمالية يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بالولاية

- وزارة التربية بولايةالخرطوم تكمل الاستعدادات للامتحانات

- أبوالبشر يؤكد أهمية معالجة المشاكل المتعلقةبالتصنيع الدوائي

واشنطن: لن يتم فرض حلول خارجية على السودان

عبدالواحد نور يكشف تفاصيل مثيرة حول حلافه مع طليقته

عائشة الغبشاوي: الحركة الإسلامية تتحمل وزر ما يحدث

صحيفة مصادر

إبراهيم نايل إيدام: المؤتمر الوطني (ما بقبل النصيحة)

ردود فعل واسعة داخل طلاب الوطني والحركة الإسلامية

صحيفة الإنتباهة

(6) وفيات غامضة في أمبدة

الإنتباهة تروي اللحظات الأخيرة للمتوفي اختناقاً بحري

تفاصيل مصرع (14) معدناً تحت الصخور

صحيفة السوداني

أمريكا: لن تفرض حلول خارجية على السودان

معتز يتمسك بالاتفاق مع الشركة الفلبينية وعمال بالميناء الجنوبي يدخلون في إضراب

قوش يقدم تنويراً للبرلمان حول الاحتجاجات

ومحاكمة (63) شاباً وفتاة أوقفوا في تظاهرات بالخرطوم

صحيفة المجهر

المساعد الخاص للرئيس “ترامب” : لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان

وفاة (4) شبان تناولوا مادة مسمومة بسوق ليبيا

صحيفة الصيحة

واشنطن: بمزيد من الصبر ستتمكن الخرطوم من إيجاد حل سياسي

“قوش” يقدم تنويراً للبرلمان عن الاحتجاجات

صحيفة أخبار اليوم

قيادات بالحزب الحاكم والمعارضة يدلون بإفادات مثيرة في مبنر (أخبار اليوم) السياسي الدوري ويجيبون على السؤال الصعب: كيف نحافظعلى السودان وطناُ آمناً مستقراً ؟

مساعد ترامب بالخرطوم: لن نفرض على السودان حلول خارجية

صحيفة الدار

نجاة طفلة من الموت بسبب ركعتي الليل

حدث محزن: وفاة أربعة مواطنين بالتسمم بأم درمان

زوج يطالب طليقته بـ150 ألف لإشانة سمعته

مفاجأة: تمثال مقابل منزل بشمبات

مالية الخرطوم: بدء صرف فروقات أجور العاملين لشهر يناير

اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الرياضيات للأساس واللغة العربية للثانوي

سحر البيان:

- مجلس شورى الحركة الاسلامية يختتم أعماله ويصدربيانه الختامي

- وزارة التربية والتعليم تصدر جدول امتحان الشهادة الثانوية مارس 2019م

- رئيس الوزراء: المعادن ستغير خارطة السودان الاقتصادية

- د. فيصل والمساعد الخاص للرئيس الأمريكي يبحثان سير عملية الحوار بين البلدين

- مبعوث رئيس الجمهورية حامد ممتاز يختتم زيارته لتركيا

صحيفة أخبار اليوم:

- قيادات بالحزب الحاكم والمعارضة يدلون بافادات مثيرة في منبر (أخبار اليوم) السياسي الدوري ويجيبون على السؤال الصعب : كيف نحافظ على السودان وطناً آمناً مستقراً ؟

- مساعد ترامب بالخرطوم : لن نفرض على السودان أي حلول خارجية .

- مدير جهاز الامن يشارك في مؤتمر ميونخ للامن .

صحيفة الوطن:

- الحركة الإسلامية تؤكد حرمة الدماء وتدعو لاجتناب الفتنة

- امريكا: لن تفرض حلولاً على السودان ونطالب بكفالة حق التعبير

- قوش يلتقي قادة استخبارات دولية في مؤتمر "ميونخ للأمن"

- إتحاد المخابز: تنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة وتوزيع الدقيق

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- مالية الخرطوم: بدء صرف فروقات أجور العاملين لشهر يناير

- تقارير إدارية تؤكد عدم تفاعل الأطباء مع دعوات الإضراب

- أسواق البيع المباشر.. توفير السلع دون وسطاء

- مجموعات معارضة تقرر وقف التنسيق مع تجمع المهنيين

- إتحاد المخابز: تنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة وتوزيع الدقيق

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشيد بالجهاز القومي لتشغيل الخريجين

- شرف الدين : تمويل الجمعيات التعاونية العاملة في المجالات الزراعية والحيوانية علي مسؤوليتي

- شرف الدين يوجه الجهاز القومي لتشغيل الخريجين الاهتمام بالتدريب المتخصص خاصة في مجالي الانتاج والمهن الطبية

- الوالي بالإنابة يقف علي أداء مكتب الزكاة بمستشفى الجنينة التعليمي

- وزير التربية والتوجيه مختار عبدالكريم ينور مديري المدارس بالتحضيرات الجارية لاستضافة الدورة المدرسية ويستمع إلى مقترحاتهم

- مدير بنك السودان المركزي بالولاية دكتور يوسف عثمان يؤكد وقوفه مع جهاز تشغيل الخريجين لتشجيع ثقافة العمل الحر

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- وفد اللجنة الاقتصاديه للمؤتمر الوطنى بالمركز برئاسة المهندس إبراهيم محمود يطمئن على جهود ولاية النيل الابيض فى معالجة الاوضاع الاقتصادية بالولاية

- وزيرة الصحه بولاية النيل الابيض رئيس مجلس تنسيق أمانة المرأة بالمؤتمر الوطنى تؤكد دعمها لإنجاح مؤتمر قطاع المرأة المنعقد بالولاية

- انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطنى بمحلية السلام لدورة البناء التنظيمى 2019-2024

- محلية كوستي : انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالمحلية

- المدير العام لوزارة التربيه والتوجيه بولاية النيل الابيض يقف علي سير امتحانات شهادة مرحلة الاساس بمحلية تندلتى

- رئيس الاتحاد الوطنى للشباب السوداني بالولاية يثمن قرار رئيس الجمهورية بالغاء ضريبة القيمة المضافة علي صغار المنتجين

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية يقرع الجرس ايذانا بانطلاقة امتحانات شهادة مرحلة الاساس بجميع مناطق الولاية .

- والي شمال دارفور يفتتح عددا من المنشآت الخدمية التي نفذتها هيئة ال مكتوم الخيرية بمحلية طويلة .

- وزير الزراعة الاتحادي يزور شمال دارفور في اطار التوسع في الزراعة المطرية لتعزيز السلام بجانب الترتيب لاستلام موقع هيئة البحوث الذي كان تستاجره اليوناميد

- وزير التربية والتوجيه يشيد بجهود قيادات محلية مليط في استقرار العملية التعليمية بالمحلية .

- منظمة البر والتواصل تحتفل بتوزيع الكفالة السنوية للأيتام والكساء الشتوي للمشردين وابناء الشرائح الضعيفة بالفاشر

- مدير الادارة العامة للثقافة بالولاية يؤكد مضى الادارة فى خلق شراكات وتفاهمات متميزة بين المكتبة العامة لادارة الثقافة ومكتبات جامعة الفاشر دفعا للعمل الثقافي

شبكة الشروق نت

- مساعد ترامب: لن يتم فرض أي حلول خارجية على السودان

- المعادن تكشف منجماً للذهب ينتج 7 أطنان

- الحركة الإسلامية: القوى الشيوعية تقود هجمة لـ"استئصال الدين"

- رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر

- القاهرة تحدد محطة "توشكي" لربط الكهرباء بالسودان

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يتفقد سير العمل بحوداث الأطفال بمستشفي الكويتي بالابيض

- معتمد محلية شيكان يؤكد مجهودات المحلية الداعمة لتحقيق الابيض خالية من الملاريا

-2685 جملة جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني بشمال كردفان

- مدير شرطة مرور ولاية شمال كردفان يتفقد طريق الصادرات ويحدد النقاط وربط أجهزة الرادار والتتبع الجغرافي

-200 الف جنيه استرليني تكلفة تأهيل متحف شيكان بالابيض

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ معتمد محلية كيلك يؤكد أن المحلية تتميز بموارد طبيعية متنوعة ومساحات زراعية شاسعة لم يحسن استغلالها بالصورة المطلوبة

ـ معتمد محلية الاضية يوجه اللجنة التنفيذية المعنية باختيار معلمي مرحلتي الاساس والثانوي بالتعامل مع المتقدمين للوظائف وفق موجهات لجنة الاختيار بالولاية

ـ الامين العام لحكومة غرب كردفان يترأس الاجتماع الاول لمجلس المديرين العامين للوزارات للعام الفين وتسعة عشرة

ـ المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية :الوزارة حريصة على متابعة حقوق العاملين في مختلف المجالات خاصة الاجور

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل

- وزير مالية نهر النيل: خلال فترة وجيزة جدا ستعالج مشكلات الوقود والنقود والخبز .

- معتمد ابوحمد عبد العال خرساني يستقبل وزيرة الصحة والرعاية الإجتماعية ويعلن افتتاح عدد من المنشآت الصحية على يد رئيس الجمهورية .

- رئيس دائرة الصحة د. العوض يشهد توقيع عقد إنشاء مستشفى الكاردينال للنساء والولادة .

- مجلس أحزاب حكومة نهر النيل يصدر بيان يرحب فيه بزيارة الرئيس

- اللواء المصباح معتمد الدامر يؤكد جاهزية محليته لإستقبال الرئيس

‏ أخبار قناة الملاعب

- الخرطوم الوطني ينتصر على الأهلي الخرطوم بهدف باستاد الخرطوم

- تأجيل مباراة المريخ العاصمي و الأمل عطبرة لتقام في وقت لاحق

- الدوري التأهيلي: جزيرة الفيل مدني ينتصر على المريخ الدمازين بهدف باستاد الدمازين

- الهلال بورتسودان ينتصر على سيدو الضعين بهدفين باستاد الضعين