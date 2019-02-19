الهلال يعين صلاح أحمد آدم مديرًا فنياً

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

علم”الموقع” أن نادي الهلال أكمل اتفاقه مع المدرب صلاح أحمد آدم مديرًا فنيًا مؤقت للإشراف على تدريب الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للتونسي إيراد الزعفوري.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن صلاح أحمد آدم من المنتظر أن يغادر إلى زامبيا للحاق ببعثة الهلال المتواجد هناك.

ومن المتوقع أن يشرف على تدريب الفريق الذي سيجريه غدًا”الثلاثاء”.