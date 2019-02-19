وفيات غامضة لـ(6) أشخاص بينهم تاجر معروف بأمبدة

لقى (6) أشخاص مصرعهم في ظروف غامضة بينهم تاجر عطور معروف في سوق ليبيا.

ووقعت الوفيات في محلية أمبدة، بينما توقعت مصادر أن يكون سبب الوفاة تناول مادة الإسبرات السامة، وشهد مطلع العام الماضي (4) حالات وفاة في ظروف غامضة بمنطقة الحاج يوسف .

وأفاد شهود وبحسب صحيفة الإنتباهة، بأن عدد وفيات الأطفال المشردين بولاية الخرطوم بلغ (77) حالة وفاة، بينما وصل عدد المصابين جراء التسمم بالإسبرات الى (45) حالة إصابة بالعمى الكلي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)