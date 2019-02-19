نظرات في الميراث الفكري والسياسي للدكتور حسن الترابي.. بقلم مصعب عبدالرحمن مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الترابي

الخليج 365:

الدافع الرئيسي لهذه الكتابة هو مقال للسيد خالد موسي دفع الله بعنوان (شكرا شيخ حسن فقد اهديتني عقلا مستقلا) وفي (ظني) ان المقال

(كأغلب) مقالات محبي الشيخ وتلامذته ينحو للعاطفية والنوستالجيا وهو امر لا غبار عليه بالطبع لكنه لا يعول عليه في مقامات (الافكار) و(المناهج). اتيحت لي قبل سنوات طويلة قراءة دراسة استعرض فيها محمد مختار الشنقيطي وهو كاتب واكاديمي موريتاني الاراء الفقهية للشيخ الترابي وحاول التاصيل لها وابان ان (اغلبها) اراء قديمة وأخذ علي الترابي انه لم يحاول اتباع المسالك الفقهية المعهودة في طرح اراءه. عموما وعلي الرغم من ما يمكن ان يدور حول الدراسة من تباين في الاراء تظل جهد مقدر. والعجيب ان هذا الجهد لم ياتي من تلاميذ الترابي (المقربين) وهم من لازموه وسمعوا منه.

وانا اتفق مع خالد موسي في ان الترابي فعلا كان شخصية ذات تاثير كبير علي التاريخ السوداني المعاصر وهو في (ظني) صاحب عقلية تجريدية جبارة تليق بالفلاسفة ومقدرات عالية في التخطيط الاستراتيجي والكريزما الكاسحة. لكن هل محصلة انتاجه الفكري والسياسي ناسبت تلك المقدرات؟ هذه السطور محاولة لاستجلاء ذلك. والرجل اثار جدلا كبير طيلة تاريخه السياسي منذ ظهوره في منتصف الستينات وحتي وفاته. والحقيقة ان مناوئ الرجل كانوا من مدارس مختلفة , فالتيارات الاسلامية السلفية بمافيها الاخوان المسلمين الذين انشق عنهم كانوا يختلفون معه (منهجيا) في رؤاه وتخريجاته الفقهية (العقلانية) اما العلمانيين عموما واليسار الماركسي خصوصا فقد سحب منهم البساط في وقت مبكر ونافسهم في معاقلهم القديمة وسط الجامعات والطبقة البرجوازية (الوسطي) والنخب المتعلمة. التنافس والاستقطاب السياسي الحاد مع اليسار جعل العداوة على اشدها معه رغم ان الرجل يكاد يكون هو اقرب الاسلاميين اليهم من ناحية (الافكار) وفي احيان كثيرة يصعب وضع الحد الفاصل بين افكاره وافكار عدد من المفكرين العقلانيين الذين يحتفي بهم العلمانيين من امثال (جمال البنا) و(محمد شحرور). وللحقيقة فان الرجل لم يوفر خصومه ايضا فقد سلقهم بالسنة حداد وكاد لهم سياسيا وعمل علي هزيمتهم بكل الطرق الممكنة.

حاول الترابي الجمع بين الامامة (الفكرية) والسياسية في وقت واحد وفي ظني ان هذا الجمع واجه تحديات كبيرة فمن ناحية, الطبيعة المبدئية للمفكر تمنعه من التنازل عن افكاره في حين ان السياسي بطبعه (برغماتي) والسياسة تتطلب المناورة وهي بطبيعتها لعبة (برغماتية),ومن ناحية اخرى تاريخيا انفصلت الامامة السياسية من الامامة الدينية بمعناها الاجتهادي والفقهي منذ نهاية الخلافة الراشدة ولهذا نجد انه حتي التجارب الاسلامية المعاصرة والناجحة نسبيا في العالم السني في ماليزيا مهاتير او تركيا اردوغان قامت بواسطة سياسيين في المقام الاول اصحاب مقدرات تنفيذية وتخطيطية ركزت علي الانجازات الاقتصادية ومايمس معاش الناس ورفاهيتهم ولم ينشغلوا بالتنظير الفكري او الفقهي. وفي ظني ان الترابي حاول ان يلعب نفس الدور الذي لعبه الخميني في الثورة الايرانية ناسيا الفروقات الجوهرية بين المدرستين. فالامامة السياسية والفقهية هي عصب المذهب الشيعي الامامي وهذا الموضوع في الحقيقة شكل ورطة تاريخية للشيعة لولا اجتهادات الخميني في توسيع مبدأ (ولاية الفقيه). وبالنظر لميراث الترابي السياسي ومقارنته بقادة اسلاميين سياسيين اخرين مثل اردوغان في تركيا او الغنوشي في تونس فهي بكل تاكيد لن تكون في مصلحة الدكتور الترابي عليه رحمة الله. علي الرغم من ان سياسي مثل اردوغان في (ظني) واجه تحديات وعقبات اكبر بكثير من التي واجهها الترابي وهو يتحرك في حقل الغام واحدة من اشرس العلمانيات واكثرها رسوخا في المنطقة وفي احضان مجتمع بعيد عن الاسلام بمعناه السلوكي والقيمي ومع ذلك استطاع ان يحقق تغيرات كبيرة ومشهودة ليس فقط في التحولات الاجتماعية الكبيرة ولكن في صناعة دولة عظمي اقليميا ذات تاثير عالمي. اما (الغنوشي) فسيكتب له التاريخ انه انقذ الثورة التونسية من الانتكاس ومارس السياسة بمبدئية (المفكر) الي حد بعيد.

من الناحيةالفكرية ففي (ظني) ان منهجه او لنقول طرائق تفكيره تشبه لحد بعيد مناهج (المعتزلة) او العقلانيين الاوائل. والمعتزلة ظهروا في القرن الهجري الثاني وكانوا اصحاب سلطة في صدر الدولة العباسية وكان خلفاء مثل (المامون) و(المعتصم) ينتمون اليهم. تراجعت سطوة المعتزلة بعد ذلك وفي ظني ان تراجع تاثير المعتزلة والخوارج يعود لعدم وجود ضوابط وقواعد محكمة في تنظيرههم الفقهي واعتماده بالكلية علي الاجتهادات العقلية التي تنجرف مع الاهواء ولهذا تاريخيا كثرت الانشقاقات في اوساطهم. على عكس المدرستين الكبيريتين التي ينقسم اليهما معظم العالم الاسلامي, السنة (وتحتهم الاشاعرة والماتريدية من جهة واهل الحديث او السلفيين من الجهة الاخرى) والمدرسة الاخري هم الشيعة بما تتضمن من اصوليين واخباريين. وفي الحقيقة المناهج الفقهية لاهل السنة والشيعة هي مناهج واضحة ومحكمة لا يتطلب الامر اكثر من ثني الركب في مجالس العلم لتعلمها وفهمها. وهي مبنية على نسق علمي واضح ومنهجي عكس اجتهادات العقلانيين التي في احيان كثيرة تتحكم فيها الذائقة الشخصية.

بالنسبة لاراء الترابي الفقهية فهي تفتقد المنهجية في ظني وتفتقد للقواعد الضابطة فمن غير المعقول ان يطلق العنان للعقل من غير قيود ليس لان الدين ضد العقل بل لان العقل الانساني من طبيعته القصور والتفاوت بين الشخوص. التقدم والتطور البشري يقف دليل علي هذا القصور فمانعتبرها اشياء عادية اليوم كانت قبل عقود قليلة نوع من الخيال العلمي لايتصوره العقل. ومع ذلك لم ينشغل الترابي بتقعيد القواعد لمنهجه الفكري. ويوضح الاليات التي تسمح لكل دارس بالوصول الي ما وصل اليه من اجتهادات ولم يحاول نقد ولا تعديل الاصول الفقهية القائمة بصورة منهجية واقتراح البدائل لها. والاسوأ من ذلك خلق حالة من الاستسهال والتجرأ علي الفتيا وعلي الاصول الفقهية بين تلامذته. فمهما كان اتفاقك او اختلافك مع الترابي يظل الرجل فقيه درس الفقه علي يد والده القاضي الشرعي ودرس المناهج النقدية في القلاع الاكاديمية الغربية وهو صاحب معرفة بالتراث الاسلامي وبالفلسفة الغربية لكن قد تجد من بعض محبيه من يتجرأ للتصدي لقضايا فقهية عويصة وهو قد يتلعثم في قراءة ايات القراءن ولا يملك من العدة المعرفية مايسعفه لفهم اساسيات الفقه وعلومه.

بالنسبة لافكاره في الحقل السياسي فالرجل والحق يقال صاحب افكار ناصعة في قضايا الحرية وتحرير المراءة من ربقة التقاليد وفي قضايا الحكم والديمقراطية ولكن التجربة التي خاضها تقف شاهدة علي فشل تطبيقه لهذه الافكار. وانا في ظني ان الرجل لم يصبغ حركته بافكاره ولم تكن تعبر عن فكره لا من الناحية الفقهية ولا السياسية. والشاهد انه علي الرغم من ان الرجل كانت له اراء واضحة في كتابات المودودي وسيد قطب وكان يعتبرها ادب (محنة)(وهو محق بالمناسبة (في ظني)) الا انها كانت رافد اساسي لادبيات الحركة الاسلامية السودانية وفكرها وقد تجد مثلا ان البعض يبرر للتعالي علي الناس والاحساس بالتفوق عليهم بان هذا هو (استعلاء المسلم) الذي تحدث عنه سيد قطب (وانا لا اظن ان سيد قطب قد قصد هذا المعنى). وفي ظني ان الفقر (الفكري) للحركة كان هو السبب المباشر فيه , فهو كان يحتفي بالعناصر التنفيذية النشطة صاحبة الحضور في العمل الجماهيري ويسخر ويهمش كل من له افكار مخالفة او نشاط من الممكن ان يؤخر له تنفيذ اهدافه السياسة واظن ان مألات التجربة اثبتت خطل هذا المسلك. وعموما انا اظن ان القائد الذي لا يصبغ منظومته بافكاره ولا يسهم في صناعة قادة يحملوا هذه الافكار فانه لم يؤد الذي عليه.

في الختام انا اتمني ان ينشغل محبي الشيخ (ومريديه) بالعمل علي تحرير افكاره وتقعيدها في سياق منهجي وهو عمل شاق ويحتاج لمجهود وان يشغلوا انفسهم بانتاج المعرفة فمازالت هناك مناطق في الفقه والفكر الاسلامي متعلقة بالاقتصاد والسياسة تحتاج جهد حقيقي لسد الثغرات وايجاد الحلول لها. وقد ورد ان الشيخ كان يسخر من تحلق الاخوان المسلمين لمدارسة وصايا حسن البنا ورسائله وكان يظن ان هذه الكتابات قد تجاوزها الزمن , فحري بتلامذته ان لا يكتفوا باجترار كتاباته ومدارستها وان يسهموا في انتاج المعرفة وفي سد ثغراتها.