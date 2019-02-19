اسرائيل في افريقيا..لماذا وكيف؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في خمسينات القرن الماضي بدأت علاقات بعض الدول الأفريقية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ويومها كانت الدولة اللقيطة في بدايات تشكلها إذ لم يمض على تأسيسها المشؤوم عقد من الزمان ويومها ايضا كانت غالب الدول الأفريقية في حراك مناهض للاستعمار إذ نشطت حينها حركات التحرر والغريب أن هذه الدول الأفريقية التي تعاني ويلات الاستعمار وتسعى لنيل استقلالها العجيب أنها وبدون حياء تضع يدها في يد حكومة لا تختلف عن دول الاستعمار التي تقهر الشعوب وتنهب خيراتها والدولة الإسرائيلية إنما تحتل الأراضي الفلسطينية وتستعمر شعبا حرا ، وهذا التصرف الافريقي ينبئ عن عدم وعي وسطحية وبساطة موغلة من الشعوب الأفريقية المخدوعة .

الكيان الإسرائيلي بعد أن اسس علاقات مع بعض الأفارقة سواء أكانت دولا نالت استقلالها وحريتها ام حركات تحرر تقود النضال ضد المستعمر بعد أن قامت هذه العلاقات الأفريقية الإسرائيلية انتبه بعض الأفارقة الى خطأ قيام علاقات مع اسرائيل وهي دولة احتلال تستعمر شعبا وتغتصب أرضه يومها فترت العلاقات تدريجيا إلى أن وصلت إلى مرحلة القطيعة بعد حرب 1967 وقيام إسرائيل بالتوسع عبر احتلال أراض جديدة وهي ماعرفت بمناطق مابعد 48 هذا في الداخل الفلسطيني إضافة إلى طابا وسيناء والجولان الأمر الذي جعل غالب الأفارقة يتخذون مواقف شبه موحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي وهو يذكرهم بالاستعمار الأوروبي لبلدانهم ،

هذه الفترة شهدت نموا مضطردا في العلاقات العربية الأفريقية وبالتالي ضمورا وانكماشا واضحا وكبيرا في العلاقات الأفريقية الإسرائيلية وكانت هذه الفترة عصيبة على العدو الصهيوني باعتبار أن أغلب ابواب القارة الأفريقية قد اوصدت أمامه ولكن وبكل أسف بدأ الصهاينة في العودة التدريجية للقارة الأفريقية مستفيدين من حالة التوهان والتشرذم العربي خاصة بعد سعي بعض العرب الى التطبيع مع العدو الإسرائيلي ولاحظ كثير من الأفارقة أن العرب – وهم أهل الوجعة – قد تخلوا عن مناصرة فلسطين فما بالهم هم يقاطعون إسرائيل ؟ ومع أنه منطق غير سليم وكلام خاطئ إذ أن ترك البعض لمناصرة المظلوم لاتعطيني مبررا لارتكاب نفس الخطأ لكن الأفارقة استفادوا من هذا الأمر وقبل بعضهم على استحياء طرق إسرائيل ابوابهم وتدريجيا عادت إسرائيل الى افريقيا عارضة خدماتها مسوقة صناعاتها العسكرية والتكنولوجية مقدمة خبرات لتطوير الزراعة والصناعة وتلقف بعض الأفارقة الدعوة واستجابوا لها ووجد العدو موطئ قدم له في افريقيا بسبب انبطاح بعض العرب وقلة وعي بعض الأفارقة.