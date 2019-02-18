انتاجية عالية..20طن للفدان إنتاج البطاطس بمنطقة سد مروي

شهاب محمد - الخرطوم - بطاطس

الخليج 365 :

دشنت هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي حصاد محصول البطاطس للعام 2019 بإنتاجية عالية وصلت إلى 20 طن للفدان.

وأشاد د. عمر الأمين عثمان الأزرق وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء لدى وقوفه على عمليات الحصاد بالولاية الشمالية بالنقلة النوعية التي حققتها الهيئة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وأضاف أن توطين التقاوى في مجال البطاطس ينعكس إيجابا في تمزيق فاتورة الاستيراد، كما يبرز الإمكانات التي يتمتع بها السودان في مجال تأمين الغذاء، وأشار إلى أن الدولة بكلياتها الآن تتجه نحو الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات، وثمن الأزرق الخطة التطويرية للهيئة في مجال إنتاج الدواجن من خلال إضافة ( 24 ) حظيرة لإنتاج (12) ألف طن في العام، كما ثمن استخدام نظم الميكنة الزراعية في كافة أقسام الهيئة.

وقال المهندس موسى عمر أبو القاسم مدير وحدة تنفيذ السدود إن الهيئة قدمت نموذجا يحتذى به في كافة مشروعاتها في جانب استصلاح أراضي التروس العليا وتوطين التقاوى خاصة تقاوى البطاطس، وبشر موسى في إفادات صحفية باكتمال مشروع مياه القضارف قبل حلول خريف هذا العام، مبيناً أن نسبة تنفيذ الأعمال المكنيكية والمدنية بالمشروع بلغت 89%، وأشار إلى أن وحدة السدود تمضي في خطتها قدماً في تنفيذ مشروعات “زيرو عطش” للعام 2019م التي بدأت بولايات دارفور وتمضي في أخرى بعد اكتمال طرح وفرز العطاءات وتوفر التمويل لتنفيذ عدد من السدود والحفائر والآبار فى كافة ولايات السودان.

من جانبه أشار معاوية المنا مدير هيئة تطوير الزراعة إلى الجهود التي بذلتها الهيئة في توطين تقاوى عدد من المحاصيل حيث تمكنت من توطين تقاوى البطاطس في قسم الحامداب وإدخالها كمحصول نقدي فى الولاية الشمالية فضلاً عن توطين زراعة الذرة الشامية، والقوار، وعباد الشمس كمحاصيل للعروة الصيفية، وقال المنا إن الهيئة تسعى بالشراكات مع المستثمرين للبدء في الصناعات التحويلية الزراعية لطرح نموذج في التصنيع الزراعي، كما تتقدم بالشكر لكافة شركاء العمليات الإنتاجية والعاملين بالهيئة .

من جهته أشاد د . زهير صلاح الدين معتمد محلية الدبة بدور هيئة تطوير الزراعة في توطين تقاوى البطاطس وتوسع زراعتها في الولاية الشمالية، وقال إن الموسم الشتوي بمحلية الدبة يبشر بإنتاجية كبيرة لا سيما في محصول القمح الذي بلغت مساحاته المزروعة 20 ألف فدان.

وأوضح المهندس عمر محمد مهاجر مدير قسم الحامداب بهيئة تطوير الزراعة أن الهيئة زرعت هذا الموسم ( 4 ) محاور بمحصول البطاطس بمساحة 400 فدان من بطاطس التقاوى والمائدة مع إدخال بعض الأصناف الصالحة للتصنيع، مشيراً إلى استمرار مرحلة الحصاد حتى أبريل المقبل