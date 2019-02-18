المعادن تكشف عن منجماً جديداً للذهب 

شهاب محمد - الخرطوم - الذهب

الخليج 365 :

كشف وزير النفط والمعادن، أزهري عبدالقادر، وجود منجم للذهب سينتج 7 أطنان، بجانب وجود 460 شركة للتعدين، ونوه لانتشار التعدين التقليدي في 14 ولاية ويساهم بأكثر من 80% من الإنتاج البالغ 94 طناً خلال 2018.

وأعلن عبدالقادر لدى مخاطبته فاتحة معرض وملتقى التعدين الدولي الرابع، الإثنين، بمشاركة 75 شركة تمثل 37 جنسية، أعلن تسليم مجلس الوزراء الخطة التركيزية لقطاع المعادن والنفط، والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن السودان يحظى بكميات كبيرة من الذهب، وأن السودان مقبل على نهضة اقتصادية في كافة المجالات، واصفاً المنظومة النفطية السودانية بالفريدة.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً لتطوير قطاع التعدين التقليدي، فضلاً عن دورها في وضع السياسات والترويج للاستثمار والإشراف على الدراسات والبحوث والتنسيق مع الدول والمنظمات العاملة في المجال.

وقال عبدالقادر إن وزارته تعول على معرض وملتقى التعدين الدولي الرابع في تحقيق التعاون ووضع إطار للأهداف الرامية للاستفادة من التقنية وتجارب الآخرين في مجال إنتاج المعادن.

وأفاد بأن المنشآت النفطية السودانية مفتوحة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية كافة.