سبعة نواب ينشقون عن حزب العمال البريطاني بسبب بريكست

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن سبعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحافي الإثنين انشقاقهم عن أكبر حزب معارض في المملكة المتحدة، بسبب إدارة بريكست ومزاعم “معاداة السامية” من قبل زعيمه جيريمي كوربن.

وقالت النائبة لوسيانا بيرغر إن النواب سيشكلون كتلة خاصة بهم في البرلمان. ويواجه كوربن انتقادات لأنه لم يتخذ موقفا واضحا من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التحرك بقوة كافية في مواجهة الاتهامات العديدة بمعاداة السامية داخل حزبه. القدس العربي

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