مدير الكرة بالهلال : الهلال سيفوز على زيسكو الزامبي في معقله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مدير الكرة بالهلال عبد المنعم جميل ان اللاعبين في الهلال لا يعانون من اي مشكلة مالية ولا ادارية وليس لاي لاعب حقوق مالية على الهلال وانهم تسلموا حقوقهم كاملة من رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال وبين ان اللاعبين كلهم عزيمة واصرار على تحقيق الفوز في مباراة زيسكو الزامبي والعودة بالنقاط الثلاث وان الطاقم الفني سيتابع مباراة زيسكو المحلية قبل مواجهة الهلال في الكونفدرالية والتعرف على كل صغيرة وكبيرة في نادي زيسكو.

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