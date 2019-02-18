عملية جراحية لنجم المريخ بكري المدينة

شهاب محمد - الخرطوم - بكري الخليج 365 : كشف مدرب المريخ يامن الزلفاني ان اللاعب بكري المدينة يعاني من اصابة سيتم تسفيره الى تونس وان اللاعب سيخضع الى عملية جراحية ربما ابعدته عن لقائي الفريق في تونس والخرطوم واكد ان اللاعب رمضان عجب يعاني من اصابة طفيفة يحتاج الى تاهيل وان جميع اللاعبين سيغادرون الى تونس وسيتم عرضهم على طاقم طبي مقتدر بما فيهم اللاعب سيف الدين مالك (تيري)

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