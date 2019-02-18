النجم الساحلي يواصل انتصاراته المحلية قبل لقاء المريخ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فاز النجم الساحلي على شبيبة القيروان (2-0)، الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى، لمرحلة إياب الدوري التونسي.
وافتتح فراس بالعربي التسجيل في الدقيقة 37، حيث استغل هفوة من لاعب الشبيبة، علاء دحنوس، الذي مرر كرة قصيرة لحارس مرماه، علي الفريوي، ليسكنها العربي الشباك.
وأحرز ماهر الحناشي الهدف الثاني للنجم الساحلي، في الدقيقة 43.
وبذلك، أصبح رصيد النجم الساحلي 27 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد شبيبة القيروان عند 12 نقطة، في المركز الـ12.
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