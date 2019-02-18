أكاديمي إماراتي يشن هجوما عنيفا على ابن زايد بعد استدعاء أمن الدولة لنجله والتحقيق معه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الأكاديمي الإماراتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد استدعاء نجله عبدالله من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي والتحقيق معه على خلفية تغريدات والده السياسية ومعارضته نظام الحكم الإماراتي.

وقال “اليوسف” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مخاطبا ابن زايد:”يا محمد بن زايد هل وصلت الدناءة بأجهزتك الأمنية ان يحققوا مع ابني عبدالله الذي أنهى قبل شهر خدمته العسكرية ويطلبوا منه التوقيع على ان لا يخبر احد بهذا التحقيق؟”

وتابع مستنكرا:”باي حق وبأي تهمة تحققون مع عبد الله وتمارسون عليه الضغوط وهو شاب في ريعان شبابه وقد تخرج من كلية الهندسة ؟”وكشف الأكاديمي الإماراتي عن تواصل سابق لابنه مع “شيطان العرب” قائلا:”يا محمد بن زايد … الست انت الذي قلت لعبدالله عندما زارك قبل اشهر وأخبرك بالمضايقات المختلفة الذي يتعرض لها هو واخوانه بانك لا تدري وانه على قص رقبتك اذا تعرض لهم احد بعد ذلك ؟ هل نسيت وعدك ام ان بطانتك غير امينة ؟”وذكر “اليوسف” تفاصيل لقاء قديم جمعه بمحمد بن زايد وسأله:”هل تتذكر ذلك اللقاء الذي جمعني بك بعد تخرجي وقد كان في بيت اخ عزيز والذي كان على انفراد وختمته بنصيحتي لك بان لا يصيبك الغرور وقد كررت تلك النصيحة ثلاث مرات وكان ردك بألقول : ان كلامك يقشعر منه البدن فأجبتك بانني لا اعرف الكذب لقد صابك الغرور يا بو خالد وسيودي بك”واليوسف معروف بمواقفه التي يصفها ناشطون “بالشجاعة” في التعليق على سياسات أبوظبي وسلوكها السياسي داخليا وإقليميا، كما له مواقف يتحفظ فيها على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في الإمارات.