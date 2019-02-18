الاتحاد العربي يخطر المريخ بالغاء بطاقات دور الثمانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اخطر الاتحاد العربي لكرة القدم المريخ بالغاء كافة الانذارات والبطاقات الملونة في دور الثمانية والتي حصل عليها المريخ وكان المريخ قد ناتل منه كل من سيف تيري وبكري المدينة وصلاح نمر وضياء الدين على بطاقات صفراء بجانب عودة اللاعب احمد حامد التش من الايقاف لغيابه عن مباراة المولودية والتي كسبها المريخ بثلاثة اهداف دون مقابل.

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