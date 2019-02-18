لقاء سري جمع وزير خارجية هذه الدولة العربية مع نتنياهو.. وهذا ما دار بينهما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد أيام من كشف القناة الـ13 الإسرائيلية عن العلاقات السرية بين إسرائيل ودول الخليج في سلسلة تقارير أطلقت عليها “أسرار الخليج”، كشف المراسل الدبلوماسي للقناة “باراك رافيد” عن اجتماع آخر عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال “رافيد” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، إن “نتنياهو” عقد اجتماعا سريا مع وزير الخارجية المغربي، مشيرا إلى أن إسرائيل ليس لها علاقات دبلوماسية مع المغرب.ونقل “رافيد” عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوي ان الاجتماع السري مع وزير خارجيه المغرب عقد في أيلول/سبتمبر في نيويورك خلال زيارة “نتنياهو” للمدينة بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح انه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية المغربي، اثار نتنياهو رغبه إسرائيل في تطبيع العلاقات مع المغرب، بل والاهتمام بإمكانية القيام بزيارة عامه في البلاد، مثل الزيارة التي تم القيام بها بعد شهر إلى سلطنه عمان.وكان موقع أنباء تونس الأنباء التونسية قد ذكر الشهر الماضي، أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة نتنياهو بالمرور عبر أجوائها في طريقها لزيارة المغرب. ولم ينف التقرير أن يكون الرفض قد تم بالتنسيق بين تونس والجزائر.

ووفقاً للتقرير، فإن الترجيحات تشير إلى أن نتنياهو سيزور المغرب في آذار/ مارس المقبل، لكن الرباط طلبت منه تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وحاول مسؤولون غربيون وعرب، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، بالتدخل والضغط على السلطات في الجزائرية والتونسية للسماح للطائرة بالمرور. وقدموا وعدوا بأن الرحلة ستبقى رهن السرية والكتمان ولن يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام لكي لا تثير غضب شعبي في المغرب العربي، لكن الرفض لا يزال قائما.