بريطانيا تكثف تواجدها العسكري في القطب الشمالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قررت بريطانيا إحياء نشاطها العسكري في منطقة القطب الشمالي المتجمد بعد غياب طويل عن المنطقة القطبية، وذلك لأسباب أمنية لمواجهة الخطر الروسي المتصاعد في تلك المنطقة.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن “القوات المسلحة البريطانية، ستعود إلى القطب الشمالي، وستزيد من وجودها فيها لتوفير الحماية والأمن للدول المنخرطة في تحالف شمال الأطلسي (الناتو) من روسيا”.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، خلال زيارته لوحدة من مشاة البحرية البريطانية في قاعدة عسكرية بالنرويج، أعلن فيها أن “بريطانيا ستقوم بتنظيم برنامج لمدة 10 أعوام، سيشارك فيه أكثر من ألف جندي بريطاني مع جنود نرويجيين”.

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق رحلات جوية فوق القطب الشمالي لطائرات مضادة للغواصات من طراز “بوسيدون بي 8” في عام 2020، لمواجهة النشاط الروسي العسكري في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف ويليامسون، “نحن نتحدث عن تدريبات في ظروف صعبة وفي درجات حرارة منخفضة للتأقلم لمواجهة المخاطر الروسية في المنطقة الشمالية”.

وبحسب الصحيفة، ستنقل بريطانيا 9 طائرات “بوسيدون”، إلى قاعدة سلاح الجو في “سكوتيش فانسيموث”، حيث ستقوم برحلات استطلاعية فوق أقصى الشمال وشمال الأطلسي. الاناضول

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