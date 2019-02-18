عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان يدخلون في إضراب عن العمل

بورتسودان: باج نيوز

أعلن عمال بالميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان، اليوم الإثنين، دخولهم في اضراب عن العمل، إحتجاجاً على توقيع الحكومة إتفاق مع شركة فلبينية لإدارة وتشغيل الميناء لعشرين عاماً.

وقال العامل عبود الشربيني لـ”باج نيوز”، إنهم توقفوا عن العمل إعتباراً من اليوم، معلناً رفضهم للإتفاق الذي وقعته الحكومة مع الشركة الفلبينية.

وقال إنه حال تمسكت الحكومة بالاتفاق “سنظل في حالة اضراب شامل عن العمل في مناولة وتفريغ وشحن سفن الحاويات”، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدد مصالحهم ويعمل على تشريدهم لاسيما أنه يؤثر على الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يكون قد وصل الى بورتسودان اليوم، رئيس الوزراء، معتز موسى، لبحث قضية الميناء الجنوبي.

ومن المنتظر أن يعقد موسى، إجتماعاً مع حكومة الولاية بجانب ممثلين للعمال بهيئة الموانئ البحرية.

في السياق قال مسؤول حكومي بارز، إن الشركة الفلبينة التي فازت بعطاء تشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ستقوم باستيعاب نحو ألف من العمال من جملة 6500 عامل مسجل، وستدفع مليون يورو شهرياً للحكومة خلال السنوات السبع الأولى رسوماً ثابتة.

قال وكيل وزارة المالية عمر فرج الله، لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن الشركة ستقوم بذلك بموجب العقد الموقع مع الحكومة.

وأوضح فرج الله أن اختيار الشركة لتشغيل الميناء تم بعد عطاءات من أربع شركات عالمية وأنها قدمت 530 مليون يورو كمقدم عطاء يدفع 410 مليون يورو مقدماً على أن يتم تحصيل المتبقي خلال أربع سنوات على أن تتحصل هيئة الموانئ البحرية على 14 بالمئة من جملة الناتج دون أن تتحمل الحكومة أي خسائر.

وقال إن الغرض من الاتفاق هو تطوير أداء الميناء وزيادة السعة المناولة، وتابع “الآن الميناء يستوعب فقط 480 ألف حاوية في العام، وأن (المستثمر) سيبذل الجهد للوصول إلى أكثر من مليون حاوية”.

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