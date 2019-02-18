الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان في إفادات متكاملة

حوار: عبدالرؤوف طه – تصوير: متوكل البجاوي

مؤخراً الٌهب ظهر المؤتمر الشعبي بالسياط من قبل ناشطين بالحزب وبعض عضويته، بسبب استمرار الحزب في البقاء داخل الحكومة وازدادت وتيرة الانتقادات بعد التصريحات التي صدرت من قيادات بالحزب تؤكد بقاءهم داخل الحكومة وعدم القفز من المركب .

(الانتباهة) ذهبت للناطق الرسمي باسم الحزب والأمين السياسي إدريس سليمان وطرحت عليه عدة استفاهامات فخرجت بالتالي:

> المؤتمر الشعبي مشارك في الحكومة ويعارضها بشدة أليس في الأمر تناقض؟

> شباب الشعبي في الشارع وقيادي بالحزب يقول إنكم مع المركب الغارقة ؟

> ولكن محمد الأمين خليفة كان يشير للوطني بأنكم والوطني في مركب واحدة..

> المؤتمر الوطني يرفض التعامل مع أي مبادرات كيف سيتم التعامل مع مبادرتكم القادمة؟

> بعض القوى السياسية تتهم الوطني بالتعنت في مسألة تهيئة المناخ السياسي بدليل رفض تنفيذ التوصيات؟

> هل تتوقع تنفيذ مزيد من مخرجات الحوار الوطني؟

> ألا يوجد تشاكس بينكم مطلقاً؟

> كيف تنظرون للمبادرات التي خرجت من عدة جهات في الأيام الماضية؟

> ماهي المبادرة التي ينوي المؤتمر الشعبي طرحها ؟

> هل اتصلتم بكل القوى السياسية؟

> هل مبادرتكم ستجد القبول؟

> هل لديكم تنسيق مع أصحاب المبادرات الأخرى؟

> هل طُرحت المبادرة على المؤتمر الوطني؟

> نريد ملامح بسيطة عن المبادرة؟

> هل هناك سقف زمني لطرح المبادرة؟

> المؤتمر الوطني رافض لكل المبادرات المطروحة ألا تخشون أن يقوم برفض مبادرتكم؟

> ماذا لو رُفضت ؟

> الشعبي بهذه المبادرة يريد أن يضع بعض المساحيق على وجه الحكومة وتجميلها؟

> ولكن الشعبي متهم بمحاولة إبقاء النظام بهذه المبادرة؟

> بعض الأصوات طالبت الشعبي بمغادرة الحكومة بعد سقوط ضحايا في الاحتجاجات الأخيرة؟

> هل هذا يكفي؟

> ولكن ماهو السر الذي جعل الشعبي يستمر في البقاء بالحكومة؟

> عفواً … الحوار لم يأتِ بتغيير حتى الآن؟

> أنتم شركاء في الحكومة الحالية التي يسعى الشعب لإسقاطها؟

> مع ذلك أنتم متمسكون بالمشاركة؟

> ماذا أنجزتم من المشاركة؟

> الدماء لم تتوقف في الاحتجاجات الأخيرة؟

> ماذا قلتم للحكومة من أجل إيقاف الاعتقالات؟

> شباب الحزب لديهم خط واضح هو إسقاط الحكومة ؟

> الأمين العام للمؤتمر الشعبي غاب طويلاً عن البلاد؟

> الشعبي تأثر بغيابه ؟

> هل الشعبي بذات الفاعلية السابقة؟

> الحزب يعاني من علل في صحته؟

> ولكنه يتحدث بأكثر من لسان ولا يوجد خطاب إعلامي موحد؟



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