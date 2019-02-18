مصر تكشف عن أسراب من الجراد في الحدود السودانية

أكد وزير الزراعة المصري د. عز الدين ابوستيت، تواجد أسراب من الجراد جنوب خط 22 في الحدود السودانية، منوهاً إلى أن دخولها بلاده قد يسبب خسائر اقتصادية للزراعة، مشيراً إلى أن هناك فرق متابعة على امتداد الحدود لمكافحتها.

وقال الوزير إن الموسم الصيفي شهد سقوط أمطار بمعدلات مرتفعة على السودان الأمر الذي خلق بيئة مناسبة لتكاثر الجراد الصحراوي بمعدلات كبيرة، وتابع “لقد بدأت تظهر حشرات انفرادية للجراد الصحراوي”.

وذكر بحسب ما نقلته الشرق – أن نهاية يناير الماضي شهد دخول سرب بأعداد بسيطة من الجراد الناضج جنسياً من شمال السودان وتم التعامل الفوري معه والقضاء عليه”.

وأضاف ابوستيت، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية “ON E”، أنه في 6 فبراير تم إبلاغهم من مطار مرسي علم أن هناك أسراباً من الجراد وأن اللجنة التي ذهبت إلى هناك وجدت أعداداً من صراصير الغيط وتم مكافحتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)