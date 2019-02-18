أمريكا: لن تفرض أي حلول من الخارج للأزمة في السودان

قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي؛ سيريل سارتر؛ إن السودان يمر بمرحلة انتقالية وتطورات مهمة؛ ودعا الحكومة إلى احترام حق المواطنيين في التعبير السلمي؛ كما طالب الجانب الأخر الالتزام بالسلمية ذاتها.

والتقى مساعد الرئيس السوداني؛ فيصل حسن إبراهيم؛ بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم (الاثنين) المساعد الخاص للرئيس الأمريكي؛ كبير المستشارين لافريقيا بمجلس الامن القومي؛ سيريل سارتر؛ يرافقه مدير دائرة أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي دارين سيرايل.

وأضاف المسؤول الامريكي؛ انه بمزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من ايجاد حلا سياسيا ؛ مؤكدا "انه لن يتم فرض اي حلول من الخارج على السودان".

وأوضح سارتر أنه جاء الى الخرطوم من أجل لوضع الحوار مع الجانب السوداني؛ في مساره الصحيح؛ بما يقود الى ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في وقت قريب.

لافتا إلي أنه ومن خلال العمل المشترك سيجد البلدان طريقهما الي شراكة قوية.

ومن جانبه أكد مساعد رئيس السوداني؛ فيصل حسن ابرهيم؛ التزام السودان بالحوار مع الولايات المتحدة في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.