موجز "السودان 365".. مثقفون يبحثون سبل نهاية أزمة البلاد

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

السودان يؤكد اعتزامه شراء أسلحة من روسيا

أكد المدير الإداري لمؤسسة الصناعات العسكرية السودانية إبراهيم عبدالباسط، أن السودان يهتم بشراء أسلحة روسية للمشاة، وكذلك الحصول على تكنولوجيا لإنتاج العربات المدرعة، وذكر عبدالباسط أن اجتماعات ستعقد مع ممثلي الشركات الروسية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2019 لبحث تفاصيل الموضوع.

وأشار المسؤول السوداني، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم، إلى أن هناك لقاءات متفق عليها مع شركات روسية، مضيفا: "نحن مهتمون بالأسلحة الروسية للمشاة والتقنيات لإنتاج العربات المدرعة"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

يذكر أن المعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) بدأ، أمس، في أبو ظبي بالإمارات ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، فيما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عدة صفقات بقيمة تزيد على أربعة مليارات درهم "مليار دولار"، مع شركات محلية وأجنبية منذ بداية الحدث.

الحكومة: لن نسمح بأي ممارسات سياسية خارجة على القانون

جددت الحكومة رفضها لأي ممارسات سياسية خارجة على إطار القانون والدستور، في وقت قالت فيه إن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدولة في مواجهة بعض أحزاب المعارضة ستكون وفق الأحداث التي ترتكب.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام، د. مأمون حسن في تصريح لـ "أس أم سي" أمس، إن الممارسات السياسية يجب أن تكون وفق القانون والدستور. وأكد أنهم حريصون على الخطاب السياسي وأن تكون هناك مساحة للحرية. وقطع بأن الحكومة لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في دورها شريطة أن لا تتعدى القانون والدستور.

وأكد حسن أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة أمن البلاد. وكشف عن وجود رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة.

لفيف من المفكرين والمثقفين يبحثون سيناريوهات الخروج من الأزمة

أدان عدد من المفكرين والمثقفين السودانيين؛ استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد؛ ودعوا الى تعزيز الحلول السلمية التي تؤسس للخروج من دائرة العنف الحالي.

وقالت المجموعة التي شاركت في ملتقى الدوحة حول تحديات الانتقال الديمقراطي في السودان في بيان اليوم( الاثنين)؛ أن الملتقى ناقش الأزمة السياسة والاقتصادية الخانقة والتي أفضت إلى مواجهة اقتضت البحث عن حلول لها.

وأشار البيان الى أن المشاركين في الملتقى تدارسوا عدة سيناريوهات مختلفة يمكن ان تفضي إلى حلول للخروج من الأزمة الراهنة سيتم الكشف عنها بالتفاصيل في وقت لاحق.

وأكدت أن الحراك الشعبي مشروع ويعبر عن تطلعات وآمال قطاعات واسعة من الشعب ويستمد مشروعيته من الدستور.

وشدد البيان على ضرورة أن تبتعد أجهزة الضبط عن استخدام العنف غير المبرر في مواجهة المتظاهرين والمعتقلين، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات.

وأشارت المجموعة الى تجارب التحول الديمقراطي في التجربة السودانية والتجارب العالمية للاستفادة منها؛ كما تم التداول في المبادرات التي طرحت في الساحة؛ ورأوا أنها تعبر عن هم وطني في مسعى البحث عن حل للأزمة.

مصر تعلن الانتهاء من محطة محولات خط الربط مع السودان بتكلفة 32 مليون جنيه

أعلنت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمصر، أنه تم الانتهاء من إقامة وبناء وربط امتداد محطة محولات توشكى الفرعية فى أقصى جنوب البلاد بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، خاصة الربط مع جمهورية السودان الشقيق، لتنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف.

وأضافت مشالى، فى بيان لها، أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS ، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32550000 (اثنان وثلثون مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) بالإضافة إلى 562500 يورو (خمسمائة واثنان ألف وخمسمائة يورو لا غير).

كما أضافت أن المحطة سوف تُساهم في نقل كهرباء بقدرة 400 ميجاوات بهدف تأمين نقل إمدادات الطاقة الكهربائية مع الحد من الفقد الكهربائى نتيجة عمليات النقل.

وأكدت مشالى أن بناء شبكة وطنية لنقل الكهرباء تتسم بالقوة والكفاءة العالية يعتبر من المقومات الرئيسية لرؤية مصر لتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول المجاورة، ولهذا يسعدنا التعاون مع شركة سيمنس وغيرها من الشركات الدولية لتطوير شبكة نقل الكهرباء الوطنية استعداداً لمشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة".