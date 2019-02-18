مقتل 13 شخصاً في تفجيرين بإدلب السورية

قُتل 13 شخصاً على الأقل اليوم الإثنين، بينهم 10 مدنيين جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب التي تسيطر عليها هيئة "تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد، "انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان، انفجرت دراجة نارية" كانت مركونة في مكان قريب، ما تسبب بمقتل "13 شخصاً بينهم 10 مدنيون وإصابة 25 آخرين بجروح".
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