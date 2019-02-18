احتجاجات ضد ترامب بسبب حالة الطوارئ

دعا نشطاء في الولايات المتحدة إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد اليوم الاثنين أثناء عطلة (يوم الرؤساء) ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لتوفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وقالت جماعة (موف أون.أورج) التي تنظم الاحتجاجات وهي منظمة لا تستهدف الربح، إنها ستقام على مدار اليوم في مدن وبلدات من بينها واشنطن وشيكاجو ونيويورك ولوس انجليس وسان فرانسيسكو.
وقالت الجماعة على موقع أنشئ لمساعدة المحتجين على العثور على أقرب نقطة تجمع "تعالوا وعبروا عن غضبكم".
ووصفت إعلان ترامب بأنه انتهاك للسلطة واعتداء على الكونجرس.
وأعلن ترامب حالة الطوارئ الجمعة الماضية بموجب قانون يرجع لعام 1976 بعد أن رفض الكونجرس الاستجابة لطلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016.
ويهدف الإعلان إلى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونغرس بالفعل لمشروعات أخرى.
وتعهد الديمقراطيون بالطعن على الإعلان بوصفه انتهاكاً للدستور، ويقول ترامب إن "بلاده تحتاج إلى الجدار لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود".
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