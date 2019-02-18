وصل الي ولاية البحر الأحمر ظهر اليوم الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي في زيارة لتفقد سير العمل في محطة كهرباء بورتسودان الجديدة محطة كلاناييب ومحطة تحلية المياه بمنطقة الشاحنات بالقطاع الجنوبي لمحلية بورتسودان. ويشمل برنامج الزيارة التي تستمر ليوم واحد عقد لقاء مع القيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية ولقاء مع ممثلي العاملين بهيئة المواني البحرية، واجتماع بلجنة توفيق أوضاع العاملين بالميناء الجنوبي للحاويات. ورافق رئيس مجلس الوزراء القومي في هذه الزيارة كل من الاستاذ موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية والاستاذ حاتم السر وزير النقل وكان في استقبالهم بمطار بورتسودان الدولي والي البحر الأحمر الاستاذ الهادي محمد علي وأعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية بالولاية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر معتز يصل بورتسودان لتفقد محطات الكهرباء والموانئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.