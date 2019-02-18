رد المدرب السوري نزار محروس، على نفي مجلس الهلال للتفاوض معه لخلافة التونسي اراد الزعفوري والإشراف على تدريب الفريق حيث رد برسالة بليغة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (توتير) (عن بُعد.. السمعة الطيبة والصورة النقية لأي كيان يأبى البعض بسلوكه المريض إلاّ أن يُشوّههما لتظهر الحقيقة خلاف ذلك عن قُرب…. ليتها استمرت المسافة بعيدة !!!). الخرطوم أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر محروس يرد على مجلس الهلال برسالة بليغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.