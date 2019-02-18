الإعدام شنقاً لشاب قتل صديقه

أصدرت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة شاب قام بقتل صديقه، بالاعتداء عليه ضرباً إثر نقاش دار بينهما حول (بعض الأزياء يرتدونها سوياً) داخل مسكنهم، وذلك بأحد أحياء شرق النيل، وذلك بعد أن تمسك أولياء الدم بالقصاص في حقهم، وجاء قرار المحكمة بأن المتهم لم يستفد من الاستثناءات والدفوع التي تحول تهمة القتل العمد إلى شبه العمد.

جدير بالذكر أن المحكمة في جلسة سابقة برأت اثنين من التهمة لعدم وجود بينة ترقى لإدانتهما.

وبحسب قضية الاتهام فإن نقاشاً دار بين المتهم والقتيل حول بعض الملابس التي يرتدونها سوياً، حيث كان المتهم مخموراً استخدم أداة الجريمة وانهال على المتهم ضرباً حتى فقد وعيه ومن ثم قام برميه بأحد الميادين، وفور علم الشرطة بالجريمة هرع تيم من أفرادها برفقة مسرح الحادث إلى موقع الجريمة، وباشرت الشرطة الإجراءات اللازمة وتم أخذ الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة،

وأكد التقرير الشرعى بحسب صحيفة آخر لحظة أن نتيجة الوفاة الإصابة التي تعرض لها المجني عليه أدت إلى نزيف حاد، وتم القبض على المتهم، وعقب الفراغ من التحريات، أمرت النيابة بتقديم المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وأحيل ملف القضية للمحكمة، فكانت الإجراءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)