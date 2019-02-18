رئيس الوزراء: الفجوة في الميزان التجاري (7) ملايين دولار

الخرطوم: صلاح مختار

وَجّه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، البنوك برفع مُشكلاتها بشأن تمويل مشاريع الشباب إلى الحكومة للتعامل معها، وأعلن زيادة رأس مال البنك الزراعي والصناعي قريباً، ونوّه إلى أنّ رسالته مَعنية بصغار المُنتجين، فيما أوضح أنّ الفجوة في الميزان التجاري الخارجي تبلغ (7) ملايين دولار.

وأعلن مُوسى في مُنتدى بشأن الجمعيّات التّعاونية أمس، عن اجتماعٍ يُعقد في غُضُون أيامٍ لمُناقشة زيادة رأس مال البنك الزراعي والصناعي، وقال: “عاوزين الشباب يشتغلوا، والبنوك لو عندكم مشاكل حوّلوها إلى الحكومة”، وقال موسى: “مُشكلتنا في الفجوة في الميزان التجاري الخارجي وتبلغ (7) ملايين دولار”، وأكد على أهمية الإنتاج والإنتاجية من خلال الجمعيات التعاونية وصغار المُنتجين ووضع سِياسَات حَافزة للإنتاج، وكشف عن سياسات جديدة بشأن القطن، قال إنّها ستُعلن في غُضُون الأسبوع القادم، ونبّه إلى أنّ ما زُرع من القمح يفوق (721) ألف فدان، وقال إنّ مساحة القمح الحالية تتجاوز ما زُرع خلال الفترات السّابقة، وأضَافَ: “مُشكلة مشروع الجزيرة أنّه مزروعٌ أكثر من اللازم، ما خلق ضغطاً على القنوات وأصبحت لا تحتمل من المياه”.

فيما كشف المدير السّابق لمشروع الجزيرة بروفيسور فتحي أحمد خليفة، عن مُشكلة تُهدِّد الزراعة في البلاد بوجود مُبيدات وأسمدة مُستوردة فقدت صلاحياتها.

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