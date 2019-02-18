إتحاد المخابز: تنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة وتوزيع الدقيق

الخرطوم (smc)

أكد إتحاد المخابز إلتزام المطاحن بتوفير الحصص المقررة من الدقيق للمخابز، في وقت كشف فيه عن تنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة إنسياب الدقيق من المطاحن حتي وصوله للمخابز.

وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد لـ(smc) أن الأجهزة الأمنية لديها في كل محلية وحدات مراقبة ومتابعة لعمليات إنسياب الدقيق، بجانب متابعتها لتوزيع الخبز بالمخابز بصورة دورية، مشيراً إلي أن ذلك أسهم في ضبط حركة الدقيق بالمطاحن والمخابز وتوفره بالصورة المطلوبة، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، مضيفاً أن دعم الحكومة لسلعة الدقيق أسهم في إستمرارية عمل المخابز وتوفر الخبز بها.

وكشف عبد القادر عن توفير المطاحن لحوالي (50) الف جوال دقيق يومياً لولاية الخرطوم، مؤكداً عدم وجود أي إشكالية في توفير الخبز بالمخابز.