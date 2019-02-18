وإسلام .. أو كفر.. فقط

> ومعليش.. فقد كنا نحدث عن (تعريف عام) بالدين لكن بعضهم يظن أننا نطعن في دينه هو.. ونحكم بكفره

> ورحم الله الشيخ كشك الذي يحدث عن هذا النوع من الذكاء

> قال

: أيام الملك فاروق.. أحدهم في الطريق يهتف.. (يسقط الملك الفاسد)

> وشرطي يعتقله.. والرجل يقول للشرطي

: يا شاويش.. أنا لم أقل يسقط فاروق.. ولا قلت يسقط ملك مصر.. أنا قلت يسقط الملك (الفاسد)

> والشرطي يقول له

> : لا يا شيخ.. هو يعني في ملك فاسد.. غير ملكنا؟!

> ونحن نحدث عن شواهد الكفر عند من يظنون أنهم مسلمون.. لنجد نسخة من الجاويش أعلاه.. تشتمنا

> وكأنه يقول

: لا يا شيخ.. هو يعني في حد تنطبق عليه صفات الكفر دي غيرنا نحن!!

(2)

> ونحن.. بالشواهد.. نحدد الإيمان والكفر

> والجدال يضطرنا هنا إلى (تعريف معنى كل كلمة مفردة قبل استخدامها لأن الجدال ما يفعله هو أنه يجعل عشرين معنى للكلمة الواحدة.. وكأنه يضع خلفه عشرين باباً للهروب

> والأبواب هذه (نغلقها) ابتداءً

> ومن الكلمات وتعريفها نبدأ بكلمة (التولي)

> والتولي هو أن تتخذ شخصاً أو جهة.. تنصرها وتنصرك.. ويصبح شأنكم واحداً

> وعووضة: وشيعة معه من المتظاهرين: يعلنون ويقرون ويفرحون بأنهم ينصرون الغرب.. وأن الغرب ينصرهم

> هو التولي ذاته إذن!!

> والآية القرآنية عن هذا وعن هؤلاء تقول( ومن يتولهم منكم فإنه منهم)

> منهم.. منهم.. منهم.. ومن يقول هذا هو الله!!

> ولا والله يا عووضة لا تفلت منها ولو نطحت الهملايا

> وأهل التولي هذا يصرخون بأنهم

: مسلمون!!.. مهما فعلوا بالإسلام

> وأشهر ما في التاريخ الإسلامي الأول هو حروب (الردة)

> الردة .. الردة.. الردة

> والردة لم يعلن أهلها أنهم كفروا بالله.. ولا برسوله.. ولا هم سعوا في هدم الدولة الإسلامية

> لكن الصحابة .. أعلم العالمين بالإسلام .. يحكمون بأنهم (ارتدوا)

> وارتدوا تعني أنهم خرجوا من دين محمد صلى الله عليه وسلم

> وأهل المظاهرات الآن وأهل الإنترنت يعتقدون كامل الاعتقاد أنهم مسلمون.. ويصرخون أنهم لم ينكروا الشهادة ولا الصلاة ولا.. ولا وأنهم بهذا مسلمون مهما فعلوا

> والقول الذي يناقضه الفعل نموذجه وحكمه هو حكم أهل حروب الردة

> وهناك من يصرخ بأننا

: إنما نقاتل أهل الفساد

الذين يتغطون بالإسلام لصناعة الفساد..الفساد الذي يسيئ للإسلام ذاته

> والصرخة هذه من يجيب عليها هو معنى كلمة (التولي)

> فالتولي للغرب يعني.. بوضوح كامل.. إنهم يريدون بالإسلام ما يريده الغرب بالإسلام!!

(3)

> ومعذرة.. فالسوداني هو من يبتكر المثل الذي يقول

: من يلقاك مشمراً.. القه عرياناً و.. و..

> وعووضة يلقانا مشمراً ونحن نلقاه..

> وعووضة نحدثه بلغة عالم السراديب الخلفية للمدينة.. وبلغة الصالونات السياسية

> (والغلاط) والهروب وإغلاق الأبواب خلف عووضة أشياء تجعلنا نأتي بحكاية من هناك.. حكاية بذيئة لكنها تكفي

> ومن عالم الثقافة المهذبة نأتي بجملة من يطلقها هو مشروع أمريكي تقدمه أمريكا للسوفيت.. وهؤلاء يرفضونه

> ووزير خارجية أمريكا يقول

: نعم.. نحن قمنا بتصميم المشروع بدقة. ليُرفض!!

> وحكاية السراديب مثلها.. وهي حكاية ما يقال ليُرفض

> وفي الحكاية أحدهم يسأل الآخر سؤالاً مصمماً بدقة لتكون إجابته سهلة

: لأن الإجابة الصحيحة هي شيء في صالح صاحب السؤال

قال للآخر: ما هو الحيوان الذي يمشي على أربع وله ذيل طويل ويقول باع.. ويذبحونه في الضحية؟

> والآخر: الذي من مصلحته أن يخطئ في الإجابة: يقول

: عرفته .. إنه الأسد!!

> وعووضة .. في محاولة للهروب من التكفير يكتب عن ( دين إسحق) ويقول إن إسحق

: يصمم ديناً هو دين غريب (حتى على الله)

> ونتجاوز عن سفه الجملة ( حتى على الله)

> ونجرجر الجدال ليقف أمام الشواهد التي تحسم الأمر

> ونحدد ما هو الإسلام ونحدد ما هو الكفر

> وعووضة يأتي بما يسمى (الملح والطرائف) ليرد آيات الله سبحانه

> فالسيد عووضة يأتي بقول الحسن البصري عن الحجاج

: إن لم يكن الحجاج في النار فلا عليك أن تزني

الحسن كان بالجملة هذه يجيب على سؤال أحدهم الذي حلف بالطلاق أن الحجاج في النار

> وعووضة يأتي بالحديث النبوي (لزوال الدنيا أهون عند الله من دم المسلم)

> وعووضة هنا يحتاج إلى تعريف كل كلمة..

> ومنها تعريف كلمة (مسلم) هنا يجعلنا نلقي بالرجل في هاوية لا قرار لها

> فالمعروف هو أنه لا مخلوق في الأرض أعلم علماً من الشيطان

> الشيطان كان في السماء.. فهو يوقن يقيناً بالله وملائكته وكتبه ورسله

> فإن كانت المعرفة (مجرد المعرفة) هي الإسلام فالشيطان إذن من أعظم المسلمين

> ولعل حزب عووضة يقول

: نعم.. لكن نحن نعرف ونعلن.. والشيطان يعرف وينكر

> والقول الذي يقول نعم للإسلام ودولته.. ثم يفعل ما ينقض هذا.. ويظن أنه مسلم.. ما يجيب عليه هو (حروب الردة) وحديثنا عن هذا

> وهناك من يصرخ بأننا

: إنما نحارب من يتغطون بالإسلام ليفسدوا

> بينما هو يتغطى بالدعوى هذه ذاتها لهدم الدولة المسلمة

> والسيد عووضة يجعل الإسلام هو (الرحمة والعدل والمساواة و…)

> ويعلن أنه إنما يمدح الغرب لأن الصفات هذه يجدها هناك.. ولا يجدها هنا

> والله سبحانه الذي يعلن أن أمثال عووضة قادمون للأرض يجعل أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

: يا رسول الله.. عبد الله بن جدعان.. كان يطعم الجائع ويفك الأسير.. و.. وهل ينفعه ذلك عند الله

قال النبي الكريم

: لا.. فإنه لم يقل يوماً ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين

> ولعل شيئاً فيك .. يصرخ

: دا دين شنو الذي لا رحمة فيه ولا عدل ولا..؟

> والصرخة هذه تفترض أن وجود (لا إله إلا الله) يعني بالضرورة أنه لا رحمة ولا عدل بينما العكس الدقيق هو الصحيح

> وعووضة إن كان يقصد بمدح الرحمة والعدل في الغرب أنها صفات لم يجدها في الإسلام ذاته فإنه بهذا يكون قد (مرق) من دين محمد..

> وبهت الإسلام

> وإن كان يعني أنها صفات إسلامية لا يجدها في الحكومة السودانية وأنه بهذا ضد هذه الحكومة فهذا شيء لنا عنده حديث

> ثم هو إن كان (استبدالاً) لحكم إسلامي منحرف.. بآخر إسلامي سليم.. فأهلاً

> وأما إن كان استبدالاً للحكومة الإسلامية المنحرفة بأخرى كافرة.. فهو (ردة)

(3)

> وفي هروبه يعود عووضة ليقول

: إسحق يغالطنا حين قلنا إن الغرب نصر البوسنة

> ونحن / إسحق/ نأتي بالشواهد .. والكاذب.. مثل عووضة / هو من لا شاهد عنده

> وقال وقال

> وكنا نعد للحديث عن (الإسلام الحقيقي.. ما هو) لكن عووضة يعض عراقيبنا

> الأستاذ اللندني الذي نحاوره نعتذر إليك اليوم ونعود غداً

> > >

أستاذ إسحق

نحن في الديم ننجح في خفض سعر اللحم إلى نصف سعره

(الجزار)

إسحق: أنت تعرف أنك حين أقمت مشروع (الحلة) ونجحت.. أوقفك أهل الضرائب

> استعد