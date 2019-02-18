رئيس الوزراء يقف علي معالجات قضية العاملين بـ"الميناء الجنوبي"

يزور رئيس الوزراء القومي، معتز موسى، مدينة بورتسودان، على رأس وفد اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الميناء الجنوبي. ومن المقرر أن يلتقي ممثلي نقابات العمال وعقد لقاء مع حكومة الولاية.

في السياق، أكدت الحكومة عدم وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ ولا تشريد ولا بيع للهيئة.

وقال وكيل وزارة المالية عمر فرج الله، إن الحكومة تسعى للاستفادة من الاسثمار وتأهيل الموانئ وتمكين السفن الكبيرة من الوصول إلى الميناء الأمر الذي يعمل على زيادة تدفق الإيرادات من العملات الصعبة وتنمية الاقتصاد.

وقال إن الشركة الفلبينية التي رسا عليها العطاء نافست ضمن ثلاث عشرة شركة بقرار من وزارة النقل وكونت لجنة بذلك لتشغيل محطة الحاويات والمناولة وفرز العطاءات وتم اختيار شركة لعمل الضوابط وتعمل استشارية مع اللجنة لفرز العطاءات، واستجابت عشر شركات ومن ثم وصلت المنافسة بين أربع شركات إماراتية وسعودية وفرنسية والشركة الفلبينية.

وقال إن الشركة الفلبينية تم التعاقد معها بنهاية العام 2018م، وإن الشركة قدمت مقدم عطاء (530 مليون يورو) يدفع منها (410 ملايين يورو) والباقي يُسدَّد خلال أربع سنوات