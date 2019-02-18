الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، ثمانية فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان- أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة جنين، واثنين من بلدة كوبر فى محافظة رام الله والبيرة، ومواطنًا واحدًا من كل من طوباس ونابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من أراضى بورين جنوب نابلس بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية "جفعات رونيم".

واحتشد عشرات المستوطنين اليوم قرب المدخل الجنوبى لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن أربع حافلات وعدة مركبات تقل عشرات المستوطنين توقفت عند المدخل الجنوبى للقرية، وأنزلت من بداخلها حيث انتشروا فى منطقة "جبل الرأس" ومنطقة "سريا" جنوب القرية.

يُذكر أن هذه المناطق مستهدفة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه، الذين حاولوا قبل عام السيطرة عليها، ونصب خيام على جبل الرأس، قبل أن يتصدى لهم الأهالى وطردهم.

من ناحية أخرى، اختطف "مستعربون" اليوم طفلين من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة، حيث أفادت مصادر مقدسية فى مخيم شعفاط بأن "المستعربين" اختطفوا الطفلين ياسر قرش وزين الدبس من الشارع الرئيسى فى المخيم بشكل فجائي.

والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلى، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.