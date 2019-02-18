القاهرة: الانتهاء من محطة فرعية لبدء تنفيذ الربط مع السودان

أعلنت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الانتهاء من إقامة وبناء وربط امتداد محطة محولات توشكى الفرعية فى أقصى جنوب البلاد، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، خصوصا الربط مع جمهورية السودان الشقيق، لتنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج.

وأضافت مشالى، أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32550000 ألف جنيه، بالإضافة إلى 562500 يورو .

كما أضافت أن المحطة سوف تُساهم فى نقل كهرباء بقدرة 400 ميجاوات، بهدف تأمين نقل إمدادات الطاقة الكهربائية مع الحد من الفقد الكهربائى نتيجة عمليات النقل.

وأكدت مشالى أن بناء شبكة وطنية لنقل الكهرباء تتسم بالقوة والكفاءة العالية، يعتبر من المقومات الرئيسية لرؤية مصر لتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول المجاورة، ولهذا يسعدنا التعاون مع شركة سيمنس وغيرها من الشركات الدولية لتطوير شبكة نقل الكهرباء الوطنية استعدادا لمشروع الربط الكهربائى مع دولة السودان الشقيقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس مصر، أنه تم العمل على قدم وساق ونجحت الشركة فى الإنتهاء من الأعمال خلال زمن قياسى لم يتخطى الثلاثة أشهر، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان يمثل فرصة فريدة من نوعها لإطلاق الامكانيات الهائلة لقطاع الطاقة الإفريقى.

وأشار إلى أنه يفخر باستمرار الشراكة المثمرة مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومساهمتهم فى هذا المشروع الاستراتيجى الذى يُعد تجسيدا واقعيا لخطط مصر الطموحة فى مجال تدفق الطاقة الكهربية عبر الحدود مع دولة الجوار، ما يساعد على خلق المزيد من الفرص وإقامة مشروعات تنموية لصالح مواطنى الدولتين.

وطبقاً للاتفاقية فإنّ سيمنس تولت مسؤولية التصميم والتصنيع وتسليم المكونات الأساسية للمحطة، مع إضافة خليتين للمحطة وتركيب المحولات الكهربائية وإدارة الموقع، والقيام بالاختبارات اللازمة والتشغيل التجريبى للمحطة المقامة بنظام تسليم المفتاح.

هذا وتقع محطة محولات توشكى والمقامة بنظام تسليم المفتاح، بالقرب من الحدود المصرية- السودانية، على بُعد 1000 كم تقريبا من القاهرة، وستلعب دورا استراتيجيا فى مشروع الربط الكهربى المنتظر بين مصر والسودان والذى يتم عن طريقه ربط شبكة الكهرباء فى كلا البلدين معا من مدينة توشكى المصرية إلى مدينة دنقلة السودانية، اعتمادا على خط لنقل الكهرباء يمتد بمسافة 170 كيلومتر تمثل طول خط الربط الكهربى.

ويأتى هذا المشروع الجديد فى إطار الخطة القومية لتبادل الطاقة والربط الكهربى بين مصر والدول المجاورة، مع تفعيل التعاون "المصرى - الإفريقى" المشترك فى العديد من المجالات والتى تأتى الطاقة فى مقدمتها.